Британската полиция разследва възможно престъпление, мотивирано от омраза, след като автомобил блъсна пешеходци край център на мюсюлманската общност в Лондон, ранявайки трима души, предаде Асошиейтед прес. Няма опасност за живота на тримата ранени, но двама от тях са имали нужда от медицинска помощ, съобщи полицията.

Преди инцидента се е стигнало до конфликт между четирима пътуващи в автомобила и голяма група посетители на центъра, съобщават властите. Отправени са били антимюсюлмански коментари и автомобилът е понесъл леки повреди, причинени от посетителите. След това колата ускорила, блъскайки трима души без да спре.

Horrified and disgusted by the violent attack against Shi’a Muslims in London who had gathered to commemorate the martyrdom of Imam Husayn.



Islamophobic terrorists indiscriminately mowed down attendees leaving the center. They ran over at least 5 people, severely injuring 3 pic.twitter.com/TDP3hFDeXP