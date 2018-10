Силен сняг затрупа канадския град Калгари. На любителски кадри от социалните мрежи се вижда как мъж кара ски по тротоара в центъра на града.

Канадските метеоролози съобщиха, че снежната покривка е 40 сантиметра. Местните власти посъветваха гражданите да стоят по домовете си и да се въздържат от пътуване.

This is how we roll in CALGARY today #yycsnow #yycroads #yyctransit #yyc #snow #Blizzard pic.twitter.com/u1inqLNLnk