Прочутата испанска оперна певица Монсерат Кабайе почина на 85-годишна възраст в Барселона. Това съобщиха от болницата, в която е издъхнала музикалната легенда. Тя бе приета там през септември заради продължаващи от години здравословни проблеми след прекаран през 2012 г. инфаркт.

Поклонението пред паметта на оперната прима ще се състои в понеделник в каталунския град.

Кабайе е родена в Барселона. Завършва тамошната Консерватория в класа на Еугения Кемени. През 1957 г. дебютира на оперната сцена с ролята на Мими в „Бохеми“. През 1960-1961 г. тя пее в Бременската опера, където значително разширява репертоара си. след това се завръща в родния си град и дебютира в „Арабела“ от Рихард Щраус.

През 1970 г. прави отлагания си дълго време дебют в "Ла Скала" (изпълнява Лукреция Борджия), а през 1972 г. – в "Ковънт гардън" (като Виолета от „Травиата“ на Верди).

През 1974 г. Кабайе достига апогея в кариерата си с множество удивителни представления – „Аида“ (през януари), „Сицилианска вечерня“ и „Парижанката“ (през март), „Норма“ (през юли), всички изпълнени в едни от най-големите оперни театри – "Ла Скала", "Болшой театър" и др.

В края на същата година ѝ откриват злокачествено образувание – тумор в стомаха. След успешна операция, на следващата година певицата отново е на сцена в ролята на Норма.

Като резултат от любовта на Кабайе към рок музиката е дуетната ѝ песен с Фреди Меркюри – „Barcelona“, включена в дуетния им албум със същото име. Сингълът се превръща в химна на Летните олимпийски игри от 1992, проведени в Барселона. Песента става хит и влиза на челните места на класациите за поп музика в Европа. Песента е изпълнявана много пъти с огромен успех – заедно с Меркюри я изпълняват в най-големия нощен клуб в света – Privilege, на остров Ибиса. Записът е използван за направата на клип.

