Отиде си актьорът Скот Уилсън. Ветеранът в американските кино и телевизия почина на 76 години в Лос Анджелис, предаде БГНЕС. Причината за смъртта му са усложнения на левкемия, съобщи TMZ. Той е починал без болки в дома си.

Една от най-известните му роли беше в телевизионния сериал „The Walking Dead“ (от 2010 г. досега).

Актьорът е едно от "националните богатства на САЩ, впечатляващ със спокойния си глас и кроткия си нрав всички, които общуваха с него", споделиха негови близки приятели.

Родом от Атланта (щата Джорджия) той е изиграл в творческата си кариера роли в над 80 филми и сериали. Най-известни сред тях са "In Cold Blood" (1967), "The Great Gatsby" (1974), "The Heat of the Night" (1967), "Dead Man Walking“, (1995) и „Pearl Harbor“ ( 2001). Ролята му в „The Ninth Configuration“ през 1980 г. му носи номинация за наградата "Златен глобус" за най-добра поддържаща мъжка роля.