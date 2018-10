Стрелба в синагога вдигна на крак полицията в американския град Питсбърг, съобщават световните агенции. Властите потвърдиха информацията за няколко убити. Репортер на местен канал заяви, че жертвите са най-малко осем, сред които и трима полицаи. Съобщава се и за много ранени.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu