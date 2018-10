Петима души, включително тайландският милиардер, собственик на английския футболен клуб "Лестър", Вишай Сривадханапрабха, са загинали в събота вечерта при катастрофа на пътнически вертолет близо до стадиона "Кинг Пауър", съобщи в неделя Би Би Си.

BREAKING: Leicester City owner confirmed as one of the five people killed in helicopter crash https://t.co/sJAp6Xq9sg