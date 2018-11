Лондончани останаха приятно изненадани от необичайни пътници, които се качиха в метрото в петък вечер. Двама от най-добрите тенисисти в света – Роджър Федерер и световният номер 1 Новак Джокович, бяха сред спортистите, които се качиха на спирката на “Оу ту арина” в Северен Грийнуич, за да пропътуват разстоянието до станция Уестминстър по линията „Джубилий”.

#ATP finals in #London have #RogerFederer with #KevinAnderson, #DominicThiem and #KeiNishikori in the Leyton Hewitt bracket, #NovakDjokovic, on the other hand, is with #AlexanderZverev, #MarinCilic, and J#ohnIsner in the Guga Kuerten bracket. https://t.co/zk7eypm07g #tennis