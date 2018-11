Мечокът Семьон разтопи десетки сърца в социалните мрежи с видеото, в което той прегръща собственика си. Кафявата мечка е едва на 19 месеца, но изглежда има голямо сърце, както се вижда на кадрите, в които дава любвеобилна прегръдка на собственика си Юри Пантелеенко, съобщава vesti.bg.

Не е изненадващо, че мечокът е толкова любвеобилен. Той е втората мечка в семейството на Светлана и Юри Пантелеенко от Русия. Освен Семьон, те се грижат и за 23-годишния му баща Степан.

Stepan, a domesticated bear, lives with his humans Svetlana & Yuriy Panteleenko in Moscow, Russia. The Panteleenkos adopted Stepan when he was just a 3-month-old orphaned cub. #FridayFeelings #PeopleAreAwesome #BearHug https://t.co/EJR7YKC1TT pic.twitter.com/guYg0FDoQ9

Степан, или Стьопа, както го наричат на галено, е абсолютна знаменитост в интернет. Той е известен с безброй фотосесии и участия във филми.

СНИМКИ ОТ ФОТОСЕСИИТЕ НА СТЕПАН

Stepan, the bear, lost his mother to hunters and was found in the forest clawing his way to life. Svetlana and Yuriy Panteleenko, the Russian couple adopted him when he was just three months of age...https://t.co/LyFl9oJWTJ pic.twitter.com/TJ0GgOcsyd