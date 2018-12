Президентът Доналд Тръмп заяви, че решението на Еманюел Макрон да отложи повишаването на данъка върху горивата след масовите протести оправдава собственото му решение да изтегли САЩ от международното снпоразумение за климата, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters....