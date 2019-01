Германски учени откриха капиляри, които проникват в твърдия външен слой на дългите кости, кръвоснабдяват ги и пренасят имунни клетки от костния мозък към увредени участъци, съобщи в. "Дейли мейл".

Учените от университета на Дуисбург - Есен са направили откритието с мишки, след което са установили, че и хората имат подобно кръвоснабдяване на костите. Те се надяват на тази база да бъдат разработени нови лечения за възпалителни болести като остеоартрита.

Новооткритите капиляри са наречени транскортикални съдове.

Открития за човешката анатомия вече се правят много рядко. Повечето специалисти мислят, че основните органи и тъкани са известни.

