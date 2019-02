Complicated simplicity. . . . #nevenacouture #hautecouture #luxury #fashion #designer #collector #pieces #art #bespoke #design #beautiful #style #eveninggown #elegance #white #lace #dress #flowers #details #embroidery #craftmanship #love #spring #belgravia #london #ootd #fashionphotography #photooftheday

A post shared by NEVENA Couture Official (@nevenacouture) on Mar 22, 2017 at 4:54am PDT