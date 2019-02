Космическият апарат "ИнСайт", който от декември миналата година позиционира сеизмометъра си на повърхността на Марс, успя да го нагласи така, че да получи инструкции да постави щита върху него, съобщи Би Би Си.

Куполовидният щит ще предпазва сеизмометъра от ветровете и колебанията в температурата. С него специалистите ще са по-уверени в точността на сеизмичните сигнали.

"ИнСайт" има задача да регистрира вибрации от трусове и метеоритни удари на Червената планета. Данните ще бъдат използвани за изучаване на скалистите слоеве във вътрешността на планетата - от ядрото до кората.

Сеизмометърът на "ИнСайт" е произведен във Франция, като високочестотните му сензори са британски.

"ИнСайт" постави сеизмометър на Марс

След като сеизмометърът вече е калибриран и защитен, специалистите на НАСА ще започнат да инсталират топлинната сонда. Тя е в комплект с инструмент, който ще проникне на дълбочина 5 м в марсианската повърхност. Така ще бъде измерена вътрешната температура на планетата. Досега измервания в космоса са правени най-много на дълбочина 2,5 м, но на Луната от мисията "Аполо", предаде БТА.

ICYMI: My seismometer is now resting comfortably, snug under a protective shield that I gently put in place over the weekend. Learn how this will help me keep a finger on the pulse of #Mars: https://t.co/cEG0E3A75b