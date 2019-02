Пожар отне живота на най-малко 10 души в тренировъчно съоръжение на един от най-популярните бразилски футболни отбори „Фламенго”, съобщава БГНЕС.

По първоначална информация шест от телата са на юноши от клуба, а другите четири - на членове на треньорския щаб.

Young players from Flamengo, Brazil's most popular #football club, are likely among the 10 victims of a fire that hit the club's training center in Rio de Janeiro. Many 14 to 17-year-old players were sleeping in the accommodation that was almost totally destroyed by the flames pic.twitter.com/I4K5lIbzVk