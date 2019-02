Най-възрастната дива птица в света - албатросът Уиздъм, си измъти пиленце и стана майка на 68 години, съобщи Службата за охрана на рибните ресурси и на дивите животни в САЩ.

Орнитолозите отбелязват, че Уиздъм и нейният партньор са се запознали, когато самката е била на 56 години.

Албатросите като Уиздъм живеят обикновено около 50 години. Затова всяко нейно ново пиленце предизвиква възторг. Досега тя е измътила най-малко 40. "Видяхме я близо до гнездото й на 29-и ноември и биолозите потвърдиха, че е снесла яйце" - казаха миналата година от резервата на атола Мидуей.

Тогава и сега край Уиздъм отново е съпругът й Акеаками. Той й помага в мътенето, а след това и в отглеждането на малкото. Докато то полети, ще минат седем месеца, предаде БТА.

While we wait for activity on our bald eagle nest here's something to enjoy. There's a whole Flickr album with highlights from the nesting activity of Wisdom, the iconic Laysan albatross that is oldest known bird in the wild.https://t.co/LB5E5phrHI



Video: B. Peyton/USFWS pic.twitter.com/dEEfXCxCbC