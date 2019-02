Швейцарският актьор Бруно Ганц, известен с ролята на Адолф Хитлер във филма "Крахът на Третия райх" (2004), почина на 77-годишна възраст, предаде Франс прес.

Goodnight, Bruno Ganz, an actor whose empathy on-screen was always palpable & whose presence in such films as WINGS OF DESIRE will always live on in our hearts.

Ганц бе смятан за един от водещите филмови и театрални актьори в немскоезичния свят. Той си отиде от рак, заобиколен от близките си в дома си в Цюрих, съобщи мениджърката му Патрисия Баумбауер.

"I tend to identify with my roles to such an extent that I appear to be totally convinced about certain statements that, in real life, I would never believe in," #BrunoGanz on playing Hitler in Downfall (2004)



Bruno Ganz (1941-2019)

Бруно Ганц е известен и с ролята на ангела Дамиел във филма "Криле на желанието" (1987) на Вим Вендерс. В холивудската версия "Град на ангели" в образа се превъплъщава Никълъс Кейдж.

Най-прочутата роля на Ганц обаче остава тази на Адолф Хитлер. Сцената от филма, в която диктаторът изпада в ярост, след като офицерите му го информират за поражението му, е гледана милиони пъти в Ютюб. Не по-малко са и пародиите, базирани върху нея.

Sad to hear the wonderful Swiss actor Bruno Ganz has died at his home in Zurich aged 77.



He once said of his fantastic portrayal of Hitler in Downfall (often parodied on YouTube)



"Ultimately, I could not get to the heart of Hitler because there was none"