Откриха най-пищния карнавал в света - този в Рио де Жанейро. Той започна с цветни улични шествия, съобщава БТА. Участниците в едно от тях пееха песен, озаглавена "Синьо или розово, това е едно и също". Текстът й е свързан с изявление на бразилската министърка по въпросите на жените, семейството и човешките права Дамарис Алвис, която след назначаването си каза, че в Бразилия започва нова епоха - момчетата носят синьо, а момичетата - розово.

"Това шествие е акт на съпротива срещу властите", увери Моника Мачадо, която свири на ударни инструменти и перкусия в банда.

