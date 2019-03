След 30-годишни изследвания учени заключиха, че са идентифицирали нов вид малки акули, съобщи БТА.



Експертът Брадли Уедърби от университета на Роуд Айлънд кръсти новия вид Etmopterus lailae на 17-годишната си дъщеря Лейла.

