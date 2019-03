Жена пострада, след като прескочи загражденията, за да си направи селфи в зоологическата градина в Аризона и бе нападната от ягуар, съобщи Би Би Си, цитирана от БГНЕС. Инцидентът се е случил в неделя. Нараняванията на жената не са живото застрашаващи.

Woman attacked by jaguar after "crossing barrier to take a selfie" at zoo https://t.co/qQ69ZkQ5c8 — Sky News (@SkyNews) March 10, 2019

Тя се е приближила до заграждението, за да може да си направи снимка с ягуара, но той се пресегнал през оградата и е оставил дълбоки рани по ръцете ѝ.

A jaguar attacked a woman at an Arizona zoo after she crossed a barrier to take a photo, according to the zoo, which cited witnesses' accounts of the attack https://t.co/xxsMEPg1Qv pic.twitter.com/YwyYYwyN5g — CNN (@CNN) March 10, 2019

Директорът на зоологическата градина Майк Олсън заяви, че „няма начин да се попречи на хората да прескачат загражденията”.

A Woman In Her 30s Crossed a Barrier At The Wildlife World Zoo In Arizona To Get a Picture With a Jaguar.

She Did Not Get a Pic But She Did Get This Video. 😏

She Suffered Injury to Her Selfie Arm But Nothing Life Threatening. #DumbAss#SundayThoughts pic.twitter.com/8LMj4LgPJi — ~Marietta (@iMariettaDavis) March 10, 2019

JAGUAR ATTACK:

This is the jaguar that attacked a woman taking selfie at Wildlife World Zoo in Arizona, authorities say.

Read more: https://t.co/Rt8lKyqAU6 pic.twitter.com/HrACueIVEZ — WPEC CBS12 News (@CBS12) March 10, 2019

Олсън добави, че същото животно и преди е нападало прескочил заграждението човек, но не го е ранил сериозно. Той добави, че инцидентът е дело на „човешка грешка” и животното няма да бъде приспано.