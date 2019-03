Претовареният интернет трябва да преоткрие своите силни страни и да узрее, заяви създателят на "Уърлд уайд нет" Тим Бърнърс-Лий по случай 30-годишнината от началото на глобалния проект, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. При разработката на идеята преди три десетилетия тя била определена като "неясна, но вълнуваща".

Пред репортери в научно-изследователския център по физика в Европейският център за ядрени изследвания (ЦЕРН) край Женева, където е изобретена "Паяжината", Бърнърс-Лий каза, че напоследък потребителите не я намират за "толкова хубава".

"Хората се ужасиха от нея след Тръмп и Brexit, като осъзнаха, че мрежата, която те мислеха за прекрасна, невинаги служи на човечеството по много добър начин", каза той.

Снимка: Twitter

"Не успяваме да се оттърсим от едно нарушение на поверителността, а се натъкваме на следващото," отбеляза Бърнърс-Лий по повод на притесненията дали социалните мрежи помагат на демокрацията.

"Хората приемат неутралността на интернет като даденост, а сега разбират, че това невинаги е така. Има и опасност от фрагментираност в интернет на няколко регулаторни блока - Съединените щати, Европейския съюз, Китай и другаде, което ще бъде в масов ущърб", смята той.

В отворено писмо по случай годишнината, Бърнърс-Лий казва, че много хора се чувстват несигурни дали мрежата е създадена с добри намерения, но е неоснователно да се приеме, че това не може да се промени през следващите 30 години.

