Тереза Мей отправи молба към депутатите да подкрепят споразумението й за излизане от ЕС. Тя предупреди, че "ако тази сделка не бъде приета, тогава Brexit ще бъде изгубен", предаде Асошиейтед прес.

В началото на дебатите в Камарата на общините, преди ключовото гласуване тази вечер, тя каза, че е получила от ЕС "подобрения" на сделката, която депутатите отхвърлиха през януари.

Въпреки това много поддръжници на Brexit все още смятат, че споразумението държи Великобритания твърде обвързана с ЕС и казват, че планират да гласуват против сделката.

