Първите парламентарни избори в Тайланд след държавния преврат от 2104 г. завършиха. Изборните бюра затвориха, а предварителните резултати се очакват тази вечер, съобщи националната избирателна комисия, цитирана от Франс прес и БТА.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

The Latest: Thailand's prime minister and junta leader plays golf after voting in the country's first election since the 2014 coup he led. https://t.co/sKHrxWgqX7