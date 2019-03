Първа реакция на президента Тръмп за резултатите от разследването на специалния прокурор Робърт Мълър. В Туитър Тръмп написа, че след като няма намеса и възпрепятстване на правосъдието, това е цялостно и пълно реабилитиране. Срам е за страната, че е трябвало да преживее това. Накрая президентът завършва Туита си с думите „Запазете Америка велика!“

"Специалният прокурор не откри никаква конспирация и никакво възпрепятстване на правосъдието. Главният прокурор Бар и заместник-главния прокурор Розенщайн също заключиха, че няма възпрепятстване. Заключенията на Министерството на правосъдието са пълна и цялостна реабилитация на президента на Съединените щати", написа в Туитър говорителят на Белия дом Сара Сандърс.

The Special Counsel did not find any collusion and did not find any obstruction. AG Barr and DAG Rosenstein further determined there was no obstruction. The findings of the Department of Justice are a total and complete exoneration of the President of the United States.”