Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално откри кампанията си за втори мандат на президентските избори през 2020 г., обещавайки да запази Америка велика, съобщават световните агенции. "Официално откривам кампанията си за втори мандат", заяви републиканецът пред близо 20 000 свои привърженици, събрали се в спортна зала в Орландо, щата Флорида.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

"Ако искате да приключите с тази корумпирана система веднъж завинаги, елате на 3 ноември и гласувайте, гласувайте, гласувайте", каза Тръмп. Напомняйки за победата си на президентските избори през 2016 г., той заяви: "Един път го направихме и сега ще го повторим. И този път ще доведем нещата до край. Ние ще продължим да правим Америка отново велика и после наистина ще запазим Америка велика", увери Тръмп.

"Още четири години! Още четири години!", подемаха често събралите се в залата, които освиркваха всяко споменаване на "фалшивите новини", Хилари Клинтън, Барака Обама или разследването на специални прокурор Робърт Мълър за руска намеса в президентските избори от 2016 г., отбелязват Франс прес и БТА.

Don’t ever forget - this election is about YOU. It is about YOUR family, YOUR future, & the fate of YOUR COUNTRY. We begin our campaign with the best record, the best results, the best agenda, & the only positive VISION for our Country’s future! #Trump2020 pic.twitter.com/Vmu28hKQh6