Двама души са ранени при стрелба пред джамия в град Брест, Западна Франиця. Стрелецът се е самоубил.

Според информацията, разпространена първо от в. "Телеграм", мъжът е стрелял няколко пъти около 16,30 ч. пред джамията в квартал "Понтанезен" в Брест. Ранени са двама души, но без опасност за живота. Единият от простреляните е имамът на джамията.

Стрелецът избягал. Бил открит мъртъв няколко часа по-късно в Гипава, близо до Брест. Според източник, близък до разследването, той се е самоубил с изстрел в главата.

