#Bottlecapchallenge предизвика бурни реакции в интернет, съобщи БГНЕС. Известни личности и други се опитаха да отварят бутилки с хватки от ММА и различни средства с по-голям или по-малък успех. Поп-звездата Марая Кери разтърси феновете със собствения си принос към популярното предизвикателство.

След като харесаха опитите на Джейсън Стейтъм, Джон Майер, Андрю Янг и Ели Гулдинг, феновете видяха приноса на 49-годишната Кери в опитите да отвори бутилка, добавяйки към предизвикателството ново средство - гласа си.

The best #bottlecapchallange of all time courtesy of @MariahCarey.



From garage doors to magical bottle opening, we’ve come a long way ✨🍾 pic.twitter.com/v8SFNO8Mzr