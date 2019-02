Марая Кери изнесе концерт в Саудитска Арабия. Американската певица се появи в черна, искряща рокля пред скандиращо множество в Икономическия град Крал Абдула - мегапроект, създаден през 2005 г. от тогавашния крал на страната.

#VIDEO : @MariahCarey mesmerize Saudi music lovers with a 'wow-astic' show at KEAC. #SaudiArabia pic.twitter.com/bkfdv14N9t

Mariah Carey in Saudi Arabia yesterday. (credits in the pic) pic.twitter.com/OalWM7Qh5I

Ди джей Тиесто и танцьорът Шон Пол бяха другите изпълнители на шоуто в града, който се намира на около два часа от Мека.

Марая Кери стана първата жена, която пее в Саудитска Арабия, след като беше премахната забраната за увеселителната индустрия и отменена половата сегрегация. През декември Енрике Иглесиас, Блек Айд Пийс и Дейвид Гета също бяха поканени да изнесат концерти в кралството след либералните реформи, извършени от саудитския принц Мохамед бин Салман.

#LIVE: #MariahCarey wowing the crowd during her performance in King Abdullah Economic City #KAEC in #SaudiArabia.https://t.co/F7b86WeTkd pic.twitter.com/osEfH5BhQr