Борис Джонсън е новият премиер на Великобритания и новият лидер на Консервативната партия, съобщава Ройтерс.

Джонсън беше избран с гласовете на 92,153 члена на Консервативната партия. За неговия съперник - Джереми Хънт гласуваха 46,656 души.

Кой ще наследи Тереза Мей начело на Консервативната партия и британското правителство?

В речта си след избора му, новият премиер заяви, че ще сформира до дни екипа си.

Джонсън обяви, че ще успее да изведе Великобритания от ЕС на 31 октомври, дори това да означава Brexit без сделка.

Тереза Мей поздрави Борис Джонсън за победата му

Новият премиер обеща по-добро образование, повече полиция и по-добра инфраструктура.

Тръмп за новия премиер на Великобритания: Той ще бъде страхотен

Джонсън се изказа ласкаво и по адрес на своя предшественик Тереза Мей, която неведнъж е критикувал. „За мен беше привилегия да бъда член на кабинета й. Благодаря ти, Тереза“, обяви новият британски премиер.

"Кампанията свърши и работата започва", завърши речта си Борис Джонсън.

"I say to all the doubters: Dude, we are going to energise the country, we are going to get #Brexit done"



New Tory leader Boris Johnson says as PM he will bring "a new spirit of can-do" to the country#NextPrimeMinister updates: https://t.co/BOPyRfVXUI pic.twitter.com/kZVQo4ruea