Американският президент Доналд Тръмп поздрави в Twitter Борис Джонсън, който беше избран за премиер на Великобритания и лидер на Консервативната партия, съобщава „Ройтерс”.

„Той ще бъде страхотен”, написа Тръмп в Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!