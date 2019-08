Тайфунът Лекима връхлетя южни японски острови. Силните ветрове и поройните дъждове причиниха нарушения в транспорта, предаде БТА.

СНИМКИ НА ТАЙФУНА ВИЖТЕ ТУК

Мощен тайфун се насочва към Тайван и Япония

VIDEO: After Super Typhoon Lekima hit Ishigaki island in western Japan on Thursday, the powerful winds barrel towards China's eastern coast. China is on the alert for the typhoon, which is due to make landfall there on Saturday pic.twitter.com/VluBOo25UL