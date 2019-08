Мащабно прекъсване на тока остави на тъмно голяма част от Обединеното кралство. Засегнат беше и транспортът. Стотици влакове закъсняват или бяха анулирани, включително и тези на метрото.

JUST IN: Large parts of London and the South East are without electricity after a power cut, UK Power Networks says; mass transit impacted. pic.twitter.com/jWJdGrw2KT