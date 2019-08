Двойка сини пингвини се настани в ресторант за бургери - месец, след като посети суши бар в новозеландската столица Уелингтън, съобщава БТА.

Служители от местното дружество за защита на животните били повикани, тъй като симпатичните пернати - любители на бързото хранене, били забелязани край паркинга на заведението в опасна близост до жп линия.

Природозащитниците върнали предприемчивите пингвини отново в пристанището, след като те пресекли магистрала с пет платна, за да отидат да се нагостят.

Пернатите от породата корора, известна също като син пингвин, бяха заловени миналия месец да свиват гнездо край суши ресторант също в близост до жп линията. Нарушителите на два пъти били санкционирани от полицията, която се опитала да им държи "конско". След второто си нарушение птиците били настанени в уютна кутия-гнездо с пух и мека трева, но те продължили да се скитат.

Sushi stowaways: These penguins were found hiding out in a New Zealand restaurant pic.twitter.com/yby1u6EIEa