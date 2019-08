Голям горски пожар обхвана планинските райони на гръцкия остров Евия, на около 100 километра североизточно от столицата Атина, съобщават местните медии.

A large fire is ongoing in N-CNTRL Evia, Greece right now. August 13th. Report: Forecast weather Greece pic.twitter.com/PAOYu1TxHJ