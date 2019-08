Актьорът Дуейн Джонсън - Скалата се ожени за дългогодишната си партньорка Лорън Хашиън в Хавай в неделя, съобщи "Контактмюзик", цитиран от БТА.

Двамата са заедно от 2007 г. и имат две дъщери - 3-годишната Джасмин и 15-месечната Тиана. Те бяха насрочили сватбата си за 2018 г., но я отложиха, когато Лорън забременя. Джонсън сподели снимки от церемонията в Instagram.

Дуейн Джонсън, който е на 47 години, има и по-голяма дъщеря Симон от първия си брак с продуцентката Дани Гарсия, която сега е негов миниджър. Симон е на 18 години.

Миналата година Джонсън зае второ място в класацията на сп. "Форбс" за най-високоплатените актьори след Джордж Клуни.

