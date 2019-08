Изложба, вдъхновена от Майкъл Джексън, бе открита в Хелзинки, предаде БТА.

Изложбата "Майкъл Джексън: На стената" представя стари и неизвестни произведения на изкуството, създадени от прочути творци, като Анди Уорхол, американския фотограф Дейвид Лашапел и британския специалист в керамиката Грейсън Пери.

I just published ‘Michael Jackson: On The Wall’ chega a Finlândia https://t.co/k4fQMVLKFl

Изложбата включва 90 творби и първо бе показана през 2018 г. в Националната портретна галерия в Лондон, където получи ласкави отзиви от критиката. След това бе представена в Париж и Бон, преди да гостува в Хелзинки.

An exhibition of art inspired by Michael Jackson opened Tuesday in Helsinki Finland despite controversy https://t.co/jWaevLiD5S pic.twitter.com/adknLRZf2J