Американското космическо ведомство реши да окаже чест на легендарната британска група "Ролинг стоунс", като кръсти марсианска канара на тяхно име предаде БТА.

Когато космическият апарат на НАСА "ИнСайт" кацна на повърхността на Червената планета миналата година, той размести голям камък, който се изтъркаля настрани. Сега на учените им хрумна да го кръстят на името на бандата на Мик Джагър, което в буквален превод гласи "търкалящи се камъни".

Hello “@RollingStones Rock” Who could hang a name on you? Um... us!



When @NASAInsight touched down on the Red Planet, its engines sent a rock rolling across Mars' surface. We named it for the band. Take a closer look and learn how #MarsRocks get named: https://t.co/xY0TfoksJP pic.twitter.com/BZlABAMaZJ