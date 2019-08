Двама души пострадаха при срутването на мост в турския черноморски град Терме. Заради проливните дъждове през последните дни, съоръжението е поддало. На кадри от охранителни камери се вижда момента, в който мостът пада в момент, когато двама пешеходци минават през него.

CCTV footage shows a bridge collapsing as two pedestrians were crossing in northern Turkey after heavy rains, Monday. Two people were injured in the Black Sea town of Terme when a city bridge collapsed due to heavy rains. Both survived the accident with minor injuries. (REUTERS) pic.twitter.com/FnumODi06o