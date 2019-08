След терористичната атака по време на концерта й в английския град през 2017-а, тя отново пя за феновете си. Ариана Гранде каза, че се чувства преуморена и много нервна, а събралото се множество скандира името й.

🌈 Ariana Grande performed a special acoustic version of One Last Time at #manchesterpride2019 last night ❤️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/h2zwdETGE1

.@ArianaGrande’s heartfelt tribute to Manchester with an acoustic version of ’One Last Time’ was perfection 💕 pic.twitter.com/UBgyDefxkq