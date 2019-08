Слънчеви очила от утайка от кафе. Аксесоарът, които освен това и ухае на ободрителната напитка, се предлага от украинска компания, предаде БТА.

