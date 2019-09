Щатите Флорида, Джорджия и Южна Каролина обявиха извънредно положение, след като ураганът "Дориан" удари Бахамските острови. Това е най-мощната буря, достигала Бахамите, откакто се води статистика.

First video coming in from Bahamas after Dorian passed through and it's complete devastation https://t.co/8c91KTEBkU pic.twitter.com/LdvVQFstWY