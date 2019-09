Представиха най-високата жилищна сграда в света. 472-метровата кула се намира в Манхатън, Ню Йорк.

Строителни работници все още поставят стъклените й панели, но медиите бяха допуснати до 123-тия етаж, откъдето се разкрива зрелищна гледка към Сентръл парк и река Хъдсън.

How does a 131-story building fit into New York City? @JDavidsonNYC spoke with the architects of Central Park Tower https://t.co/vkbb7WqYGo — New York Magazine (@NYMag) September 17, 2019

В сградата има 179 апартамента, всеки от които с между 2 и 8 спални. Най-малкият е 133 квадратни метра, а най-големият 1625. Цените започват от 6 милиона и 900 хиляди долара за двуспален апартамент на 33-тия етаж.

The view from world's highest residential towerhttps://t.co/2DdHQvfrCj — 🤡 (@DaveWal08013627) September 18, 2019

New York's 1,550-foot Central Park Tower is now the tallest residential building in the world pic.twitter.com/7thFVjE6uu — Bloomberg TicToc (@tictoc) September 17, 2019

Най-скъпото жилище е на 112-тия етаж и струва 63 милиона долара.

В сградата има плувни басейни, спа, кино, бар и бална зала. Строежът ще бъде завършен догодина.

Central Park Tower Officially Tops Out 1,550 Feet Above Midtown, Becoming World's Tallest Residential Building - New York YIMBY https://t.co/ZVnKQCkEXD — Faye Kohn (@FayeKohn) September 17, 2019