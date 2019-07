Лондонската полиция е била повикана в небостъргача „Шард”, след като е забелязан смелчак, който се опитва да изкатери провъзгласената за най-висока сграда в Западна Европа, намираща се в Лондон.

Daredevil climber who scaled UK's tallest building avoids arrest following police interview at the top https://t.co/GYBkdTOpGG pic.twitter.com/2zx8asZJkK