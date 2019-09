Поканиха най-добрият български тенисист Григор Димитров на турнира Intrum Stockholm Open. След като Гришо победи Роджер Федерер и демонстрира невероятна форма, поканите за участие в турнири от световната ранглиста отново се увеличиха.

Welcome back Grigor! So exiting former world nr.3 and winner of ATP Finals Grigor Dimitrov is playing Intrum Stockholm Open. Dimitrov won his 1st ATP title in Stockholm 2013 and he recently reached the US Open semifinals beating Roger Federer on the way. @GrigorDimitrov pic.twitter.com/yKcVVMyIEA