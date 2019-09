Историческа победа за Григор Димитров! След драматичен мач Гришо надви Роджър Федерер в Ню Йорк с 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2 . Двубоят продължи 3 часа и 12 минути.

Григор Димитров тръгна от позицията на 78-и в света, но стигна до полуфиналите на "Флашинг Медоус". В спора за място на финалната четворка първата ракета на България записа може би най-голямата победа в кариерата си срещу може би най-великия тенисист в историята Роджър Федерер.

След епична битка Гришо взе първия си успех над носителя на 20 титли от Големия шлем. Така за първи път Димитров е на полуфинал в Ню Йорк, изравнявайки постижението на Мануела Малеева в началото на 90-те години, която досега беше единствената българка, стигала до тази фаза на надпреварата.

Headed to a fifth ➡



Grigor Dimitrov storms through the fourth set 6-4 and forces the decider with Roger Federer.@GrigorDimitrov | #USOpen pic.twitter.com/cMWssUTaK2 — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019

Така Григор вече за трети път ще играе полуфинал на турнир от Шлема, а досега никой друг български тенисист не е достигал такова нещо. Мануела Малеева е стигала два пъти до предпоследното стъпало, а Цветана Пиронкова - веднъж.

Roger Federer is slowly chipping away at my sleep... #USOpen19 pic.twitter.com/R7n6wpceYC — Akiko Fujita (@AkikoFujita) September 4, 2019

В този грандиозен мач швейцарецът започна по шампионски, както всички очакваха от него. Той проби още в първата възможност за това в първия сет и до края му удържа аванса си. Точно тогава всички очакваха лесен успех за него, защото той играеше като машина и с лекота стигна до 6:3. Но Гришо показа, че този турнир полага началото на неговото възраждане във втората част. В нея той стигна до пробив за 4:2 и когато сервираше за сета, Федерер показа класа и върна брейка. Това обаче не сломи българина и той взе следващото подаване на швейцареца, за да изравни резултата при 1:1 след 6:4

A peRFect set!



Roger Federer grabs the late break and takes the third set 6-3.@rogerfederer | #USOpen pic.twitter.com/1c2ihOqxtc — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2019

Сблъсъкът е от четвъртфиналната фаза на US Open, където Гришо достигна за първи път в кариерата си.

That's the way to bounce back. 👍@GrigorDimitrov claims Set 2, 6-4.



Can he maintain his momentum vs. Roger Federer? Follow scores: https://t.co/Wd83peE6AA#USOpen pic.twitter.com/1CzvuG4SzJ — TENNIS (@Tennis) September 4, 2019

Federer before this game pic.twitter.com/6lcLeIwEpE — doublefault28 (@doublefault28) September 4, 2019

Досега най-добрият ни тенисист нямаше победа над Федерер.

#Federer takes the 3rd set 6-3. Up 2 sets to 1. (Getty) pic.twitter.com/lezMIJUCuX — Viki_RF 🇨🇭 (@VIKI_RF) September 4, 2019