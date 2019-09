Земетресението с магнитуд 5,8 по Рихтер, регистрирано в Пакистан във вторник, отне живота на 34 души и рани 459, съобщава БТА. 160 от пострадалите са в критично състояние.

Снимка: EPA/БГНЕС

A powerful 5.8 magnitude earthquake struck northeastern Pakistan, killing at least 22 people and injuring more than 700, with many buildings badly damaged and video showing key roads completely destroyed. https://t.co/qGlmZfbiGn pic.twitter.com/5eeHnyy1Uu