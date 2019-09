Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси Северен Пакистан. 19 души загинаха, а 100 са ранените, предаде БТА.

Кадри, излъчени в пакистански медии, показаха рухнали сгради и големи пукнатини по пътищата в град Мирпур, който се намира в пакистанската част на Кашмир, близо до границата с Индия.

Сред жертвите има три деца. Някои от ранените пък са в критично състояние.

Силни земетресения край Истанбул и остров Крит

Damage to roads in AJK in Pakistan after the 5.8 magnitude earthquake just under an hour ago - epicentre is 1 km SE of New Mirpur



These pics are from that area pic.twitter.com/L1LEIQ5Nhc