Актьорът Робърт де Ниро критикува остро президента Доналд Тръмп. По време на интервю за Си Ен Ен, холивудската легенда заяви, че Тръмп въобще не трябва да бъде в Белия дом.

Робърт де Ниро продавал домати в Ниш (ВИДЕО+СНИМКИ)

Robert De Niro is just another burned out Hollywood communist.



I wouldn’t doubt if CNN hired him full-time because he meets ALL of their criteria.



He hates President Trump, spreads fake news and has no idea what he is talking about! pic.twitter.com/v9t47YLx0d