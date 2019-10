Две жени се наредиха сред милиардерите в Русия, сочи класацията на „Форбс”. Най-богатата жена в страната е Елена Батурина, а втората е Татяна Бакалчук - основателка на онлайн магазин, предаде БГНЕС.

Общото състояние на 25-тте участнички в класацията, според списанието, е 9,9 милиарда долара.

Първата позиция в списъка, както и в предишните години, заема 56-годишната съпруга на бившия кмет на Москва Елена Батурина. Богатството й се оценява от „Форбс“ на 1,2 милиарда долара. В миналото тя действаше основно в Москва, а сега се занимава с бизнес в чужбина.

Снимка: Getty Images

„Тя е съсобственик на немската компания Hightex, която произвежда мембранни конструкции за спортни съоръжения, както и инвеститор във фондове за развитие с проекти в Европа и САЩ“, се казва в публикацията. Освен това наскоро Батурина започна да произвежда сирене.

Второто място отиде при 43-годишната Татяна Бакалчук, основателката на най-големия руски онлайн магазин Wildberries с богатство от 1 милиард долара.

There are 105 billionaires in Russia. Tatyana Bakalchuk, a self-made titan of online retail, is one of only two women in this club. https://t.co/7RIaGX569T pic.twitter.com/l7njNFWe8Q