Американец е дал 303 л кръв и е спасил 1920 живота, предаде БТА. Дейл Махалик е жител на американския град Пуебло в щата Колорадо, съобщи Лента. За първи път дал кръв за майката на приятеля си. След това станал постоянен донор. За целта на всеки две седмици той ходи в болница, която е на 160 км от дома му.

