Хиляда души прекараха нощта на международното летище в Денвър. Голяма снежна буря затвори натоварената аерогара и пасажерите се оказаха блокирани по терминалите.

Отменени бяха 1600 полета в целия регион. Пътищата също бяха блокирани за часове заради тежкия, мокър сняг, който се натрупа изненадващо бързо.

Трансконтиненталната магистрала в Денвър беше затворена заради катастрофа, в която загина един човек.

Синоптиците казват, че е паднал 30 сантиметра сняг, но условията са тежки заради комбинацията с вятър.

Кризата идва в момент, в който милиони американци пътуват заради Деня на благодарността.

