Лошото време по света взе жертви. Трима души загинаха, след като френски спасителен хеликоптер се разби край Марсилия. Машината участвала в мисия за спасяване на пострадали от наводненията в департамента Вар, когато с него е изгубен контакт. В този момент в района е имало гъста мъгла и видимостта е била ниска.

„Минути, след като е изгубен контакт са мобилизирани пожарникари да го издирват. Когато пристигат на мястото, те намират загинали тримата мъже в хеликоптера - пилотът, помощник-пилотът и пожарникарят”, разказа министърът на вътрешните работи на Франция Кристоф Кастанер.

Общо шестима души са загинали при проливните дъждове и наводнения в Югоизточна Франция през последните дни.

В Съединените щати смъртоносната зимна буря се движи на североизток и предизвиква хаос в момент, в който милиони американци се завръщат по домовете си след Деня на благодарността.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

As a winter storm continues east and disrupts holiday traffic, a nor'easter snowstorm is set to dump heavy snow from New Jersey to Boston. https://t.co/d7i2C7Z2iz

A winter storm that brought havoc to the Midwest over the Thanksgiving weekend was rolling through the Northeast on Monday, dumping more than a foot of snow in some areas. https://t.co/4jeFXQSM22